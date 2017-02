Concertgebouworkest presenteert seizoen 2017-2018

Het is volgend jaar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Daarom komt het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) komend seizoen met een concertreeks rondom het thema ”Oorlog & Vrede”, zo bleek maandag 27 februari bij de seizoenspresentatie 2017-2018.

Zo speelt het orkest muziek uit drie historische periodes van oorlog en politieke onrust, waarin ook „verzet en hoop op een toekomst met meer verdraagzaamheid” voorop staan. Het gaat om Prokojevs Suite uit ”Oorlog en vrede”, maar ook werk van Händel, Mozart, Beethoven, Kodály, Honegger, Hartmann en Escher.

Algemeen directeur Jan Raes vertelde verder trots te zijn dat in het nieuwe seizoen naast chef-dirigent Daniele Gatti ook voorgangers Bernard Haitink, Riccardo Chailly en Mariss Jansons te gast zijn. „De vier nog levende chef-dirigenten. Dat is nog nooit eerder gebeurd.”

De Nederlandse sopraan Eva-Maria Westbroek is gestrikt als ”artist in residence”. Zij is te horen in diverse concertprogramma’s, waarin zij werk vertolkt van Tsjaikovski, Wagner, Rachmaninoff en Barber.

Het orkest gaat ook verder met ”RCO meets Europe”. In deze tournee, die afgelopen seizoen begon, doen de muzikanten alle 28 lidstaten in de Europese Unie aan. Inmiddels zijn er tien concerten geweest en komend jaar staan zeven optredens op het programma. Hierbij speelt het orkest samen met jonge talenten uit de betreffende landen. Een project dat volgens Raes wereldwijde belangstelling krijgt. Behalve in Europa gaat het orkest komend seizoen op tournee in de Verenigde Staten, Japan en Korea.

Bijzonder is verder het optreden van sopraan Diana Damrau, die tijdens de opening van het seizoen haar debuut maakt bij het RCO met aria’s van Mozart.

Hoewel de losse kaartverkoop afgelopen jaar boven verwachting was en de zaalbezetting iets boven de 90 procent bedraagt, kampt het orkest nog wel met een verlies. Volgens zakelijk directeur David Bazen gaat het om een paar ton. Het RCO slaagt er wel in meer jongeren te trekken. Zo steeg het aantal bezoekers in de leeftijd 20-35 jaar afgelopen seizoen met 30 procent tot zo’n 3500.