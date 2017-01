Cappella Amsterdam zingt ”Kanon Pokajanen” van Pärt

Cappella Amsterdam maakte een cd met de ”Kanon Pokajanen” van de Estse componist Arvo Pärt.

Het werk van Pärt (1935) is een omvangrijke boetekanon (”Kanon Pokajanen”) voor vierstemmig koor a cappella. Het is een „diepgelovige vraag naar vergiffenis”, gebaseerd op de negen odes van de orthodoxe boetekanon aan Jezus Christus die wordt toegeschreven aan de heilige Andreas van Kreta (660-740), aldus Cappella Amsterdam.

Het werk is favoriet bij filmmakers. „Het is groots, melodieus, sacraal, ingetogen, lyrisch, roerend en troostend tegelijk.” De componist zelf zegt over de ”Kanon Pokajanen”: „Toen ik lang geleden voor het eerst in aanraking kwam met de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk, stuitte ik op een tekst die grote indruk op mij maakte, hoewel ik hem toen niet begreep. Het betrof de boetekanon. Sindsdien heb ik deze verzen vaak herlezen, langzaam en toegewijd zoekend naar hun betekenis.”

Het werk beleefde z’n prmière in 1998. Cappella Amsterdam onder leiding van dirigent Daniel Reuss nam het op in de Waalse Kerk in Amsterdam.

Arvo Pärt – Kanon Pokajanen – Cappella Amsterdam – Daniel Reuss; Harmonia Mundi (HMC 905274); € 15,-; bestellen: www.cappellaamsterdam.nl

