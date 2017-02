Burgemeester Den Haag: Orgel Nieuwe Kerk moet zichtbaar worden

Burgemeester Van Aartsen wil bij zijn afscheid van Den Haag geen cadeau. Hij vraagt mensen een donatie te doen voor het orgelfonds van de Nieuwe Kerk. Zodat het instrument van Duyschot weer zichtbaar wordt.

Van Aartsen (69) neemt per 1 maart afscheid als burgemeester van de hofdstad. Op donderdag 23 februari is er een afscheidsreceptie in de Fokker Terminal op bedrijventerrein de Binckhorst. In de uitnodiging staat als cadeautip een bijdrage aan de aanpassing van de akoestische schermen in de Nieuwe Kerk, meldt Omroep West. „Het is de bedoeling deze in de toekomst naar believen te kunnen wegklappen, zodat bij orgelconcerten in deze concertzaal het schitterende historische orgel uit 1702 (waar onder meer Händel nog op heeft gespeeld) weer vol tot zijn recht komt”, aldus de uitnodiging.

De schermen voor het Duyschotorgel in de Nieuwe Kerk vormen al jaren een doorn in het oog van orgelliefhebbers, omdat ze het orgel aan het zicht onttrekken en het geluid dempen. Voor de restauratie van het instrument, waarbij onder andere het geluidsscherm wordt aangepast, is 3 ton nodig, weet het Algemeen Dagblad. Volgens Hero de Boer, organist van de Nieuwe Kerk, moet de restauratie eind 2019, begin 2020 achter de rug zijn.