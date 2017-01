Zo blussen ze in Dubai een brand

De brandweer in Dubai deelde maandag een indrukwekkend filmpje. Met de nieuwe ‘Dolphin’ weet de brandweer in Dubai branden sneller en doelgerichter te blussen.

De Dolphin is een flyboard met een krachtige jet-ski motor waarmee de brandweer over het water naar de brandhaard kan varen. Daar aangekomen kan het flyboard, zoals te zien in de demonstratie-video, ook nog omhoog waarmee zelfs een brand op een brug kan worden geblust.

Dubai wil de techniek inzetten om branden op boten, auto’s en gebouwen dichtbij de kust of water aan te pakken. Het brengt de brandweer niet alleen sneller ter plaatse, maar zorgt er ook voor dat de brand vanuit andere, en vaak betere, hoeken kan worden aangepakt.