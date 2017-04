Tweedehands raket maakt lancering goedkoper

Het Amerikaanse commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX vierde donderdag de eerste succesvolle lancering van een raket met een hergebruikte eerste trap.

De Falcon 9, een tweetrapsraket, vertrok van het Kennedy Space Center in Florida. De eerste trap keerde na gebruik terug naar een drijvend platform in de Atlantische Oceaan – en zou een derde vlucht kunnen maken. De tweede trap zette een halfuur na lancering een telecommunicatiesatelliet af in een baan om de aarde.

Na een aantal mislukte pogingen, slaagde SpaceX er in de afgelopen paar jaar negen keer in om een rakettrap een zachte landing te laten maken. Zes daarvan landden op het drijvende platform, drie keerden er terug naar Cape Canaveral.

Oceaan

De hergebruikte rakettrap die vorige week werd gelanceerd, maakte vorig jaar april zijn eerste vlucht en landde ook bij die gelegenheid op het platform in de oceaan. Er is dan niet genoeg brandstof over om hem naar de lanceerbasis te laten terugkeren, liet SpaceX-baas Elon Musk na de vlucht weten. Het bedrijf verwacht dit jaar nog zes vluchten te maken met een hergebruikte rakettrap.

Waarom Musk zo veel moeite doet om een onderdeel te recyclen? Kostenbesparing. Hoeveel het per vlucht scheelt, houdt SpaceX onder de pet. Wel is duidelijk dat de eerste stap het kostbaarste deel van een raket is.

Tijdens de persconferentie onthulde Musk dat niet alleen de eerste trap terugkeerde, maar ook de neuskap die boven op de raket zit en die de satelliet tijdens de lancering beschermt. In de bovenste lagen van de dampkring wordt de kap afgestoten. Kosten van dit onderdeel: 6 miljoen dollar (5,6 miljoen euro), aldus ruimtevaartwebsite space.com. De 200.000 tot 300.000 euro aan brandstofkosten zijn dan bijna een fooi.

Mijlpaal

SpaceX is uiteraard niet als enige tot de conclusie gekomen dat recycling van raketonderdelen loont. Het particuliere bedrijf Blue Origin, eigendom van Amazonoprichter Jeff Bezos, heeft in de afgelopen jaren de New Shepardraket vijf keer gelanceerd en weer op zijn poten terecht laten komen. In dit geval ging het echter om vluchten tot zo’n 100 kilometer hoogte, de officiële grens met de ruimte, terwijl de SpaceX-raketten een baan om de aarde bereiken. Blue Origin hoopt die mijlpaal te bereiken met zijn volgende raket, de New Glenn.

United Launch Alliance, een joint-] venture van de Amerikaanse defensieconcerns Boeing en Lockheed Martin, liet twee jaar geleden weten aan een nieuw rakettype te werken. Volgens de plannen die toen bekend werden gemaakt, moet de eerste trap aan een parachute naar beneden komen, aldus de BBC. SpaceX gebruikt stuwraketten om het herbruikbare deel op exact de juiste plaats te laten landen.