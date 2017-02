Onverklaarde verhoogde doses radioactief jodium gemeten

In verschillende Europese landen is in januari een verhoogd gehalte aan radioactief jodium-131 gemeten. Niemand begrijpt waar dit vandaan komt. Er zijn bijvoorbeeld geen kernproeven waargenomen. Dat meldde website ScienceAlert woensdag.

Verhoogde gehalten aan jodium-131 werden het eerst aangetroffen in Noorwegen aan de Russische grens en vervolgens in tal van andere Europese landen, waaronder Finland, Polen, Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Volksgezondheid

De Noorse nucleaire waakhond gaf aan dat de gehalten geen gevaar vormden voor de volksgezondheid. „Daarom had dit bericht voor ons geen nieuwswaarde”, verklaart woordvoerder Astrid Liland aan dagblad Barends Observer.

De Franse waakhond IRSN bevestigt de lezing van de Noren, maar koos wel voor de publiciteit. Verder maakte alleen Finland de onverklaarde jodiumpiek officieel bekend.

Antikankermedicijn

Hoewel de volksgezondheid geen gevaar liep, blijft het de vraag waar dit jodium vandaan komt. Jodium-131 heeft een halfwaardetijd van 8 dagen, zodat de stof recent in de atmosfeer moet zijn gekomen.

„Omdat het alleen zuivere jodium-131 betreft, denken we dat het afkomstig is van een farmaceutisch bedrijf dat antikankermedicijnen produceert”, laat Liland weten aan onlinemagazine Motherboard.

Lekkend filter

Opmerkelijk genoeg had in 2011 een vergelijkbaar incident plaats. Het verhoogde gehalte aan jodium-131 in de atmosfeer was toen afkomst van een lekkend filter van het Hongaarse Institute of Isotopes Ltd in Boedapest, zo meldde de wetenschappelijke website PLoS One vorige week.

Om de bron van het recente lek te achterhalen, gaat de zoektocht nog wel even door. Een Boeing van het type WC-135 Constant Phoenix van Amerikaanse luchtmacht zal de komende tijd wat vaker rondvliegen. Het toestel is uitgerust met sensoren om radioactieve stoffen in de lucht te meten.