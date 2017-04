Leven onmogelijk op planeten in Trappist-1-stelsel

Met het onlangs gepresenteerde stelsel met zeven planeten rond ster Trappist-1 is de wetenschap opnieuw een ervaring rijker, maar een illusie armer. De drie ‘bewoonbare’ planeten moeten over zo’n sterk magnetisch veld beschikken dat elk leven daarop moet worden uitgesloten.

Dat maakte een onderzoeksteam onder leiding van astronoom Krisztián Vida van het Konkoly observatorium in Hongarije duidelijk. De wetenschappers publiceerden hun onderzoek vorige week op de wetenschappelijke website arXiv.org. Het onderzoek is zaterdag voor publicatie aangeboden aan Astrophysical Journal.

Speculatie

Bij elke vondst van exoplaneten komt de vraag op: zou er leven op aanwezig kunnen zijn? De meeste vallen af, omdat de afstand tot de ster te groot of te klein is. Bij ster Trappist-1 ligt dat anders. Het feit dat zich drie planeten in de leefbare zone bevinden, met mogelijk water en een gematigd klimaat, voedde de speculatie dat er op de planeten leven aanwezig zou kunnen zijn.

De meeste wetenschappers gaan er van uit dat leven spontaan kan ontstaan als de chemische omstandigheden meewerken en er miljarden jaren beschikbaar zijn. Bijzonder aan Trappist-1 is dat deze zich op circa veertig lichtjaren van de aarde bevindt; astronomisch gezien is dat om de hoek.

Onbewoonbaar

Astronomen waren optimistisch over de kans dat er bewoonbare planeten zouden cirkelen om ster Trappist-1. „Met de komende generatie telescopen zullen we spoedig in staat zijn om naar water en misschien zelfs tekenen van leven op deze werelden te zoeken”, meende astronoom Emmanuël Jehin van de universiteit van Luik.

Maar een nauwkeurig blik op de exoplaneten leerde het Hongaarse team dat ze aan het kijken waren naar het volgende set onbewoonbare werelden. Gedurende 80 dagen registreerden ze 42 energierijke ‘zonnevlammen’ op ster Trappist-1. Vijf daarvan waren zelfs meervoudige erupties: een aantal gelijktijdige uitbarstingen op één moment.

Noorderlicht

Door deze erupties krijgen de planeten van Trappist-1 100 tot 1000 keer meer energie te verwerken dan de aarde ooit heeft ontvangen van een zonnevlam. Op aarde zouden dergelijke erupties van de zon alle communicatiesystemen platleggen en een noorderlicht veroorzaken dat het ’s nachts lijkt alsof het dag is.

De gemiddelde tijd tussen de uitbarstingen op Trappist-1 bedroeg 28 uur. De astronomen noemen dat een bijna-constant bombardement van energie dat leven in Trappist-1-stelsel onmogelijk maakt.

Vernietigen

De uitbarstingen zouden elke vorm van een atmosfeer op de planeten vernietigen of ze moeten over een magnetisch moeten beschikken dat 20 tot 200 keer sterker is dan dat van de aarde, aldus astronoom Evan Gough op Universe Today. „Maar hoe kunnen dergelijke planeten zo’n sterk magnetisch veld opwekken om hun atmosfeer te beschermen?”

Zo valt de ene na de andere exoplaneet af als woonplaats voor leven. De zogeheten leefbare zone is smaller dan gedacht of ontbreekt helemaal in het planetenstelsel. De stand van de wetenschap blijft hiermee dat de zoektocht naar buitenaards leven tot op heden niets heeft opgeleverd.