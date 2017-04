ESA: Ruimtepuin groeiend probleem voor ruimtevaart

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA houdt vandaag de Europese Conferentie over ruimtepuin in het European Space Operations Centre in het Duitse Darmstadt. De bezorgdheid daarover groeit niet voor niets.

Wie met het blote oog omhoog kijkt, ziet het niet, maar ruimtepuin is een ontstellend groot probleem voor de ruimtevaart. Sinds 1957 zijn er ruim 5250 raketlanceringen geweest. Hierdoor zweven er meer dan 23000 objecten om de aarde. Slechts 1200 zijn werkende satellieten. De rest bestaat uit ruimtepuin: raketdelen, afgedankte satellieten en andere brokstukken die zijn ontstaan door botsingen en explosies.

Duizelingwekkend

ESA schat dat er in totaal zo’n 750.000 brokjes ruimtepuin om de aarde zweven die groter zijn dan 1 centimeter. Een duizelingwekkende hoeveelheid van 166 miljoen stukjes groter dan 1 millimeter maken satellietbanen om de aarde onveilig.

De deeltjes bewegen met een enorme snelheid van 56.000 kilometer per uur door de ruimte. Een brokstuk van een centimeter kan daardoor serieuze schade veroorzaken aan een satelliet. Een aanvaring met puin van 10 centimeter groot is vernietigend voor een satelliet. En veroorzaakt op zijn beurt het ontstaan van nog heel veel meer ruimtepuin.

Kettingreactie

In potentie kan door een aanvaring met ruimtepuin een kettingreactie ontstaan van botsingen. Dit wordt het zogeheten Kessler-syndroom genoemd, naar ruimtepuinspecialist Don Kessler van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die dit probleem in 1978 voor het eerst aansneed.

Dat een botsing niet denkbeeldig is, bleek uit de aanvaring die de Europese satelliet Sentinel-1A had op 31 augustus vorig jaar. Een brokstuk van 5 centimeter grootte veroorzaakte een beschadiging van 40 centimeter in diameter aan een van de zonnepanelen van de satelliet.