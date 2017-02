Ecopoles levert combi van lichtmast en laadpaal

Zeeland had woensdag de primeur. De eerste oplaadlichtmast van Nederland werd in gebruik genomen bij Bio Base in Terneuzen. Het gaat om een combinatie van een lantaarnpaal en een laadpaal voor elektrische auto’s. De paal draait bovendien volledig op groene stroom.

Directeur Robert Haring van producent Ecopoles uit Vught verwacht dat er over een jaar of vijf 2000 tot 3000 van deze ”laadtaarnpalen” in Nederland staan. „Elektrisch rijden heeft de toekomst. Onze laadtaarnpalen zijn niet alleen duurzaam, ze zorgen ook voor minder vervuiling in de openbare ruimte en zijn bovendien een op en top Nederlands product.”

Ecopoles ontwikkelde het concept samen met laadpaalproducent Ecotap in Boxtel; Ecotap leverde het laadsysteem voor de laadtaarnpaal. Het slimme van de nieuwe vinding is dat de stroomtoevoer van het lichtarmatuur boven in de paal volledig losstaat van de elektronica voor het opladen van auto’s in de laadzuil die onderin is geïnstalleerd.

Haring: „Veel gemeenten hameren erop dat de lampen van lichtmasten afzonderlijk van stroom moeten worden voorzien. Dat gebeurt dan vanuit de grond via een kabel en een kastje. Met onze oplossing hoef je straks in een parkeerhaven met oplaadpunt niet langer ook een aparte lichtmast en een stroomkastje aan te treffen. De meeste netbeheerders keuren onze vinding goed, omdat die 100 procent veilig is.”

Bij Bio Base in Terneuzen –een netwerkcentrum voor duurzame technologie en economie– waren ook de genodigden het er woensdag over eens dat e-mobility een groeimarkt van formaat is. Rob Augustijn, hoofd afdeling brandstoffen van Agri Sneltank, het bedrijf van boerencoöperatie CZAV dat de eerste oplaadlichtmast gaat exploiteren, schat in dat over tien jaar 30 tot 40 procent van de automobilisten elektrisch of hybride rijdt. „Alleen al in mijn eigen woonwijk, met veel jonge gezinnen, valt het op dat het ene na het andere stel een elektrische wagen aanschaft”, zegt Augustijn.

Tesla

Haring: „Tesla komt binnenkort met de Model 3 op de markt, die 30.000 tot 40.000 euro gaat kosten. Zo maak je e-rijden toegankelijk. Wereldwijd hebben 400.000 mensen een exemplaar van die auto laten reserveren. Dat is ongekend. De overheid zou het e-rijden nog wel fiscaal interessanter moeten maken. In Noorwegen hebben ze in dat opzicht een voorsprong. Daar wordt de bezitter van een e-auto op allerlei manieren ontzien; hij mag bijvoorbeeld overal gratis parkeren en op de busbaan rijden.”

De oplaadlichtmast van Ecopoles kost 600 tot 700 euro meer dan een gewone oplaadzuil voor elektrische auto’s, die zo’n 3000 euro kost. Maar trek je daar de kosten af die je bijvoorbeeld als gemeente uitspaart doordat je geen lichtmast meer hoeft te kopen, dan ben je uiteindelijk toch goedkoper uit. Haring: „Een lichtmast kost algauw 1000 tot 1200 euro.”

Haring kwam op het idee van de oplaadlichtmast toen hij een jaar geleden voor het eerst elektrisch ging rijden. De samenwerking tussen Ecopoles en Ecotap bij de ontwikkeling ervan verliep zeer goed, blikt Haring terug. „Er was meteen een klik.”

Dat had ook te maken met het feit dat beide bedrijven gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Geïnspireerd door zijn christelijke geloofsovertuiging neemt Haring mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Ecotap-directeur Kees van Bergen doet dat. Die heeft er zelfs enkele tientallen aangenomen.

55-plusser

Haring: „Er is toch niets mooier dan wanneer je een 55-plusser met weinig kansen op de arbeidsmarkt of iemand met een lichte vorm van autisme of blindheid kunt opnemen in je bedrijf in plaats van dat hij in de sociale werkvoorziening belandt of thuis zit? Zo geef je deze groep mensen tenminste het gevoel dat ze er helemaal bij horen, meetellen en voor vol worden aangezien. Met een beetje begeleiding functioneren ze gewoonlijk zeer goed.”

Deze mensen waren ook nauw betrokken bij de productie van de oplaadlichtmasten. „Social return staat bij ons hoog in het vaandel”, zegt Haring, die kerkrentmeester is bij de PKN-gemeente Helvoirt Haren. „Kees van Bergen en ik vinden het beiden van cruciaal belang om iets voor onze medemens te doen. We zijn sociaal betrokken.”

De laadtaarnpaal van Ecopoles is straks „in alle kleuren van de regenboog” verkrijgbaar, vertelt Haring. „Het is niet alleen een duurzaam, maar ook een mooi product. Het biedt een alles-in-éénoplossing waarmee ook qua beheerkosten nog een wereld valt te winnen als je bedenkt dat er in Nederland 3,5 miljoen losse lantaarnpalen staan.”

Revolutie

Duurzaamheid, innovatie, groene economie, daar draaide het woensdag allemaal om tijdens de netwerkborrel bij Bio Base na afloop van de onthulling van de oplaadlichtmast. De aanwezigen, onder wie de Zeeuwse gedeputeerde De Reu (Biobased Economy), waren het erover eens dat de ontwikkelingen op die terreinen razendsnel gaan. „We staan nog maar aan het begin van een technologische revolutie.”

Robert Haring: „E-mobiliteit wordt ook steeds aantrekkelijker doordat je steeds meer kilometers achter elkaar kunt afleggen zonder de auto te hoeven bijladen. Dat een Tesla 400 tot 500 kilometer kan rijden zonder oplaadstop is al opzienbarend. Dat wordt alleen maar meer.”

De batterijen worden almaar beter, constateert Haring. „Ik denk dat we in de nabije toekomst probleemloos non-stop 2000 kilometer kunnen afleggen. In mijn beleving maakt de mensheid een technologische omwenteling mee waarin het denken over allerlei zaken kantelt. De jonge generatie van nu koopt geen auto meer, maar koopt mobiliteit, ze schaffen geen lamp aan, maar verlichting.”

Voorlopig wordt de voor iedereen toegankelijke oplaadlichtmast van Agri Snellaad op het terrein van Agri Sneltank in Terneuzen voor 100 procent van groene stroom voorzien door de zonnecollectoren op het terrein van Bio Base Terneuzen. Dat zijn er 162.

----

Nederlands product

Ecopoles is een jong bedrijf dat oplaadlichtmasten maakt voor gemeenten, provincies en vakantieparken. De visie van Ecopoles is dat lichtmasten met een oplaadfunctie optimaal gebruikmaken van de openbare ruimte.

De oplaadlichtmast is er in hoogten van 3 tot en met 9 meter. Het mastdeel wordt geleverd door Nedal in Utrecht, een fabrikant van aluminium lichtmasten. Orange Lighting in Enschede vervaardigt de verlichtingsarmatuur.

Behalve voor het verkleinen van de afstand van mensen tot de arbeidsmarkt –”social return”– heeft Ecopoles ook aandacht voor het milieu. Het bedrijf en zijn partners Nedal en Orange Lighting bezitten het ISO 14001-certificaat. Bedrijven met dit keurmerk voldoen aan internationale eisen voor het omgaan met het milieu.