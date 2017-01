Dodelijke dans eindigt in 2022

De dodelijke dans van dubbelster KIC 9832227 eindigt in 2022 met een enorme explosie. Beide sterren zullen op elkaar botsen en met elkaar versmelten. Door de supernova die deze botsing tot gevolg heeft, zal de ster ongeveer duizend keer worden aan de nachtelijke hemel.

Dat voorspelden astronomen van Calvin College in Grand Rapids (VS) vorige week tijdens de jaarvergadering van de American Astronomical Society. „De kans om zo’n explosie te voorspellen is één op de miljoen”, aldus Larry Molnar. „Zoiets is nog niet eerder gedaan.”

De wetenschappers vermoeden dat de explosie van dubbelster KIC 9832227 in sterrenbeeld Zwaan 1800 jaar geleden heeft plaatsgehad en dat het licht ervan in 2022 de aarde bereikt.

Rode flits

Als de voorspelling uitkomt, zal er vanaf de aarde een rode flits te zien zijn waarbij een nieuwe, massieve ster ontstaat. De jaren die de onderzoekers hebben gestoken in het berekenen van het tijdstip van de botsing zal zich dan uitbetalen. Het is dan de eerste keer dat een botsing tussen twee sterren met succes is voorspeld.

Matt Walhout, een van de betrokken astronomen, hoopt dat ouders hun kinderen zullen wijzen op een donkere plek aan de nachtelijke hemel. „Kijk kinderen, daar is een ster verborgen, maar die zal binnenkort oplichten.”