Christelijke geoloog geweerd uit Grand Canyon

Grand Canyon National Park (GCNP) weigert de Amerikaanse geoloog dr. Andrew Snelling vanwege zijn religieuze overtuiging toestemming te verlenen om geologisch onderzoek te doen naar het ontstaan van aardlagen in de Grand Canyon (VS). Anti-discriminatieorganisatie Alliance Defending Freedom (ADF) heeft een rechtszaak aangespannen tegen het park. Dat meldde Logos Instituut uit De Bilt vandaag.

Snelling geeft aan dat zijn vrijheden als wetenschapper en burger zijn geschonden. De advocaten van ADF noemen dit een duidelijk geval van religieuze discriminatie tegen Snelling.

Oneigenlijk

GCNP ontzegde Snelling in 2013 en in 2016 om oneigenlijke redenen de toegang tot het park. Er bestaan volgens ADF geen inhoudelijke gronden om het onderzoeksvoorstel van Snelling te verwerpen. Uit documenten van het park blijkt dat geen enkele andere wetenschapper dergelijke belemmeringen ervaren heeft.

Een van de aanvragen van Snelling ging over het nemen van ongeveer veertig monsters op diverse locaties in de Grand Canyon. Snelling wilde de monsters om te onderzoeken of deze lagen nog zacht waren toen ze plooiden.

Bedreiging

Het onderzoek van dr. Snelling werd kennelijk gezien als een bedreiging voor de naturalistische gedachte dat de aardlagen in deze Canyon 450 miljoen jaar geleden zouden zijn ontstaan.

Snelling geeft aan dat het in deze zaak allemaal draait om de van vrijheid van een wetenschapper: „Ik wil wetenschap bedrijven zonder dat ik een religieuze lakmoesproef moet doorstaan. De resultaten zullen in een algemeen toegankelijk publicatiemedium worden gerapporteerd. Alle wetenschappers zullen op grond hiervan dus hun eigen conclusies kunnen trekken, of ze het nu wel of niet eens zijn met mijn levensbeschouwelijke interpretatie van de geschiedenis van de aarde.”

Tweederangs

Volgens ADF en Snelling zouden christenen niet behandeld moeten worden als tweederangsburgers en christengeologen zouden net zoals iedere andere geoloog de vrijheid moeten krijgen om onderzoek te doen.

Het Logos Instituut, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met vragen rond geloof en wetenschap, toont zich bezorgd over deze ontwikkeling. „Academische vrijheid betekent dat een wetenschapper ongeacht levensbeschouwing, huidskleur of politieke of religieuze voorkeur onderzoek mag doen”, aldus Jan van Meerten van Logos Instituut.

Donkerrood

Morele of politieke overtuigingen mogen nooit een reden zijn om de onderzoeksvrijheid van wetenschappers te beknotten. De Tweede Kamer diende dit jaar een motie in waarin de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) werd opgeroepen om te onderzoeken of academische vrijheid in het geding is in Nederland. Van Meerten: „Een voorval als dat van dr. Snelling zou in het onderzoeksrapport van KNAW donkerrood kleuren.”