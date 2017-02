Analyse: Ontdekte ‘aardes’ voeden speculatie buitenaards leven

Geregeld ontdekken wetenschappers dat sterren gezelschap hebben van planeten, zogeheten exoplaneten. Vakblad Nature publiceerde woensdag een artikel waaruit volgt dat om ster Trappist-1 zeven planeten cirkelen. De media doken er massaal op. Wat maakt dat planeten zo populair?

Ster met zeven ‘aardes’ ontdekt

Bij elke vondst van exoplaneten komt de vraag op: zou er leven op aanwezig kunnen zijn? De meeste vallen af, omdat de afstand tot de ster te groot of te klein is. Bij ster Trappist-1 ligt dat anders. Drie van de zeven planeten bevinden zich in de leefbare zone: de temperatuur is er niet te hoog of te laag –water zou er niet direct verdampen– en ze beschikken mogelijk over een atmosfeer die schadelijke straling tegenhoudt.

Bijzonder aan Trappist-1 is dat deze zich op circa veertig lichtjaren van de aarde bevindt; astronomisch gezien is dat om de hoek. Dat geeft wetenschappers de mogelijkheid om ze met de komende generatie telescopen, zoals de James Webbruimtetelescoop (2018) of de supertelescoop E-ELT (2024) in Chili, te bestuderen.

Het feit dat zich drie planeten in de leefbare zone bevinden, voedt de speculatie dat er op de planeten leven aanwezig zou kunnen zijn. De meeste wetenschappers gaan er immers van uit dat leven spontaan kan ontstaan als de chemische omstandigheden meewerken en er miljarden jaren beschikbaar zijn. De zoektocht naar buitenaards leven heeft tot op heden echter niets opgeleverd.

Waarom wensen ze dat buitenaards leven bestaat? Het grote probleem waar ze mee worstelen, is het ontstaan van het leven op aarde. Het is door tal van knappe koppen in het lab nog steeds niet gelukt zelf leven te maken.

De Britse astronoom Fred Hoyle vergeleek de kans dat leven spontaan is ontstaan met de kans dat een tornado die door een schroothoop raast, daar een Boeing 747 uit samenstelt. Nobelprijswinnaar Francis Crick, de ontdekker van de DNA-structuur, gaat nog een stap verder. „Een eerlijk mens, die is voorzien van alle beschikbare kennis, moet concluderen dat het ontstaan van het leven nog het meest lijkt op een wonder.”

Maar met wonderen kan de wetenschap niet uit de voeten, weet astrofysicus Jason Lisle, researchdirecteur van het Institute for Creation Research. „De ontdekking van buitenaards leven zou dus in hun ogen de evolutietheorie bevestigen.”

Uitleg: Zeven nabije planeten in de kijker