Meisje (7) toont prothese; zo reageren haar klasgenootjes

De 7-jarige Anu uit het Britse Birmingham kwam recent voor het eerst op school met haar nieuwe beenprothese. Haar klasgenootjes reageren enthousiast.

Op filmbeelden van de BBC is te zien hoe de kinderen zich verzamelen rondom Anu. „Is dat je nieuwe roze been?”, vraagt een van hen. Een ander kind zegt: „Wow!”. Twee meisjes omhelzen Anu.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy