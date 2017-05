Bibliotheek Ridderkerk heeft speciale kast voor mantelzorgers

Hij staat op een centrale plek, niet ver van de informatiebalie van de bibliotheek in het centrum van Ridderkerk. De mantelzorgkast, die sinds enkele weken in gebruik is. Wat valt er zoal te kiezen? Jeugdboeken zoals ”Beer is ziek”, ”Noa heeft het downsyndroom”, ”Mijn oma is opeens heel anders”, ”Ik ken iemand met autisme” en ”Bijzondere broers en zussen”.

Volwassenen komen aan hun trekken met uitgaven zoals ”De jungle van de ouderenzorg”, ”Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk”, ”Ik raak alles kwijt”, ”Zorgen met zin”, ”Muziek en bewegen bij dementie” en ”Goede dagen”. Naast informatieve boeken over mantelzorg en ziektebeelden, zijn er dvd’s en romans over dergelijke onderwerpen voorhanden. Nieuwsbrieven, brochures en folders completeren het geheel.

Het idee om allerlei uitgaven rond mantelzorg bij elkaar te zetten, ontstond in samenspraak met Bibliotheek AanZet, die bibliotheken heeft in Ridderkerk en wijde omgeving, vertelt Mineke Boon, senior mantelzorgconsulent van Karaat Mantelzorg in Ridderkerk. „De kast is een van de gezamenlijke initiatieven om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en te voorkomen dat zij overbelast raken. Inmiddels staan er ook dergelijke kasten in diverse andere vestigingen van AanZet.”

Het initiatief is geen overbodige luxe, weet Boon. „De druk op mantelzorgers is de laatste jaren toegenomen. Zo blijven ouderen langer thuis wonen en zijn er minder mogelijkheden voor dagopvang. Hun kinderen hebben het druk en beschikken veelal over weinig tijd om bij te springen.”

Bibliotheek AanZet greep de komst van de mantelzorgkast aan om de collectie uit te breiden. Op advies van Karaat Mantelzorg richtte de bibliotheek zich in eerste instantie op jonge mantelzorgers. AanZet schafte zo’n veertig nieuwe titels voor deze doelgroep aan. Boon: „Jonge mantelzorgers groeien op in een gezin waarin sprake is van zorg. Het kan gaan om een broer of een zus met een beperking of een ouder die langdurig ziek is. Het is goed om hen in te peiling te hebben en ook voor hén goede boeken in de collectie te hebben.”

Boeken die een link hebben met mantelzorg voorzien in een behoefte, zegt Boon. Ze is ook coördinator van het Alzheimer Café in Ridderkerk. „Tijdens bijeenkomsten van het Alzheimer Café kunnen mensen boeken lenen. Ik merk dat zowel uitgaven met informatie over het ziektebeeld als boeken met ervaringsverhalen veel aftrek vinden.”