Van taart tot sjoelspel: check hier de 50 inzendingen van de kunstwedstrijd Refo500

Taarten, raamtekeningen, schilderijen, video’s en zelfs een sjoelspel. In totaal leverde de kunstwedstrijd Refo500 vijftig inzendingen op. Tientallen scholieren van bijna alle reformatorische scholen zijn kunstzinnig bezig geweest.

Een paar inzenders bedachten bij het kunstwerk 20 vernieuwde, actuele stellingen voor de tegenwoordige kerk. Met bijvoorbeeld stellingen als: “Mensen die een ander leven kennen, zouden hier meer over moeten spreken”. Of: “Kerkverbanden die bij elkaar horen, zouden moeten worden samengebracht”.

Schilderingen

Zoals te verwachten, zijn er diverse schilderijen en tekeningen binnengekomen. Zoals een diepzinnig schilderij met een kaars in een kathedraal of een indrukwekkende Oost-Indische inkt- en- aquareltekening met allegorische elementen. Andere inzenders schilderden een compleet schilderij over Luther van Ferdinand Pauwels na. Er is een eigentijdse selfietekening van het moment dat Luther de stellingen vastspijkert. En er zijn raamschilderingen met vliegerpapier. Ook een prachtig glas-in-loodraam ontbreekt niet.

Bewegende beelden

Er zijn ook ‘bewegende kunstwerken’. Zoals een stopmotionvideo over de ontvoering van Luther. En een tweede over het spijkeren van de stellingen. Om bij de bewegende beelden te blijven: er is ook een zelfgemaakte video over Zwingli. Of een grappig filmpje van Luther met lijnen naar het heden.

In 3d

Een volgende categorie zijn alle 3d kunstwerken. Zoals een haast levensgrote slotkapel van Wittenberg. Of wat dacht je van het originele sjoelspel over vrienden en vijanden van Luther of een 3d-geprint kasteel van de Wartburg in Eisenach.

En dan zijn er nog de eetbare kunstwerken. Er zijn diverse smakelijke Reformatietaarten (zie hier, hier en hier).

Verder ontbreken ook abstractere kunstwerken niet (zie bijv. hier en hier).

Jury

De jury buigt zich momenteel over de inzendingen. De jury bestaat uit:

Teo van den Brink, studeerde kunstgeschiedenis, werkte in de marketing en verkoop bij Simonis & Buunk Kunsthandel en is sinds een maand Marketeer bij Museum de Fundatie in Zwolle.

Ineke de Jong-den Hartog, studeerde eveneens kunstgeschiedenis en is freelance kunsthistoricus.

Ook kijkt de Puntuitredactie een beetje mee, maar wij zijn natuurlijk geen professionals op kunstgebied.

Volgende week woensdag 10 mei worden de winnaars bekend gemaakt.

Stemmen voor publieksprijs

Per vandaag kun je stemmen voor de publieksprijs. Stemmen doe je door onder dit artikel (helemaal naar beneden scrollen!) te reageren in het reactieveld met het nummer (!) van jouw favoriete inzending.

Regels en voorwaarden