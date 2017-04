Studie Japans stokt na fout universiteit

Z’n studie heeft anderhalf jaar stilgelegen. Door een fout van de universiteit. Na een periode noodgedwongen vakkenvullen is student Eric Schimmel nu weer volop aan de studie Japans.

Het zit niet altijd mee. Studenten die door een onrechtmatig Bindend Studieadvies (BSA) van de universiteit zijn gestuurd, hebben soms de grootste moeite weer te worden aangenomen. Pas na dreigen met de rechter halen opleidingen bakzeil, concludeerde het Landelijk Studenten Rechtsbureau gisteren. Het bureau heeft met dit paardenmiddel tientallen studenten weten terug te plaatsen. Honderden tweedejaars zijn de dupe van onrechtmatige BSA’s.

Eric Schimmel (26) uit Amstelveen kan erover meepraten. Op het vwo raakt hij gefascineerd door Japan. Het land van de rijzende zon heeft zich 300 jaar lang los van de rest van de wereld ontwikkeld. „Daardoor zijn er boeiende cultuurverschillen ontstaan.” De beleefdheid, de netheid van de Japanner spreekt hem aan. „Maar ook de kimono. En het zwaardvechten.”

Schimmel kiest –na een mislukte studie bedrijfskunde– voor z’n grote liefde: Japans. „Erg leuk.” Hij slaagt voor het eerste jaar, op één vak na: grammatica. De Universiteit Leiden geeft een positief studieadvies. Het vak moet hij in het tweede jaar wel even inhalen.

Stress

Dan gaat het mis. Schimmel vergeet pardoes z’n toets. Medio augustus, drie weken voor het eind van het collegejaar, krijgt bij een telefoontje. De toets ontbreekt. De stress slaat toe.

‘Leiden’ is echter coulant en geeft hem een kans. Hij mag binnen een week z’n toets inhalen. „Onmogelijk. Veel te kort.” Vervolgens verstrekt de universiteit een tweede, dit keer een negatief studieadvies. „Mijn wereld stortte in. Deels door eigen schuld”, realiseert hij zich. „Ik was bepaald niet vrolijk.” De Amstelvener kan op zo’n korte termijn ook bij geen enkele andere studie meer terecht. Hij legt zich neer bij het besluit. „Ik ging ervan uit dat een universiteit netjes volgens de regels werkt.” De gesjeesde student stort zich noodgedwongen op z’n bijbaantje. Nu fulltime, bij AH.

Onverwacht gloort er hoop. Onderwijsminister Bussemaker erkent dat het verstrekken van negatieve studieadviezen soms „ongrondwettig” gebeurt. Bovendien mag een universiteit slechts één keer een advies geven.

Schimmel ruikt kansen. Hij dient een verzoek tot herinschrijving in. De universiteit wijst zijn verzoek echter af. Onder dreiging van een advocaat komt ‘Leiden’ echter alsnog in beweging. Schimmel wordt toegelaten, overigens op grond van een andere clausule. De universiteit is wettelijk verplicht „gepassioneerde” studenten een tweede kans te geven.

Doel bereikt

Schimmel ligt niet wakker van het feit dat hij is toegelaten op basis van een andere bepaling. „Ik heb mijn doel bereikt.”

Sinds februari buigt hij zich weer over Japans. De grammaticatoets moet nog plaatsvinden. „Dat gaat lukken.” De studieonderbreking kost hem pakweg 10.000 euro studiefinanciering. Hij ziet af van een claim. „Ik focus me op m’n studie.”

Voor onterecht verwijderde medestudenten heeft Schimmel één advies: Vecht het besluit aan. Desnoods met een advocaat. „Ga ervoor.”