Gratis lesideeën op nieuwe website I&K

Het project ”Identiteit en kwaliteit in de leergebieden” (I&K) breidt steeds verder uit. De Christelijke Hogeschool Ede en een aantal middelbare scholen zetten het in 2010 op voor gezamenlijke bezinning op de doorwerking van de identiteit in alle schoolvakken. Aan het project doen protestants-christelijke, reformatorische, vrijgemaakt-gereformeerde en evangelische scholen mee.

Intussen is er veel materiaal ontwikkeld en uitgewisseld. Er is nu een nieuwe website opgezet waarop dit materiaal vrij toegankelijk is, ook voor docenten van andere scholen. Naast kant-en-klare lessen wordt daarop achtergrondinformatie –artikelen en filmpjes– geboden. Lesideeën worden ook via de nieuwsbrief uitgewisseld.

Behalve havo en vwo is nu het vmbo bij het I&K-netwerk betrokken. Momenteel wordt er nagedacht over internationale contacten, zegt M. C. van de Lagemaat-Maaskant, docente aan het Ichthus College in Veenendaal –dat het initiatief voor het I&K-project nam– en sinds een jaar marktmeester van het netwerk. Zowel elders in Europa als in de Verenigde Staten zijn lesmodules ontwikkeld die voor de Nederlandse scholen geschikt kunnen worden gemaakt.

>>ienknetwerk.nl