Docente Mulder: Wiskunde is voor vmbo-leerling onmisbaar

Met plezier geeft docente Lona Mulder-van Ruitenburg (29) uit Hendrik-Ido-Ambacht zeventien uur wiskunde aan haar vmbo-klassen op locatie De Swaef van het Wartburg College in Rotterdam-Zuid. „Leerlingen vinden praktische opdrachten het leukst.”

Wiskunde is voor vmbo-leerlingen onmisbaar, stelt Mulder. „Op het vmbo hebben leerlingen wiskunde bij de praktijkvakken –en ook later in de beroepspraktijk– nodig: om dingen te berekenen en logisch na te denken. Ze zien bijvoorbeeld in één keer dat een bepaalde verhouding niet mogelijk is.”

Procentuele berekeningen zijn belangrijk, zoals bij het bepalen van de hypotheekrente. „Of om uit te rekenen hoeveel specie er nodig is om een muur te stuken. Leerlingen vinden dit soort praktische opdrachten ook het leukst. Ze onthouden die het best en vinden die het meest interessant.”

Ondertussen is het tekort aan docenten wis-, maar ook natuur- en scheikunde, Nederlands en Engels nijpend. Instellingen proberen elkaar te overtroeven in het bieden van welkomstpremies.

Tekortvakken

Zo looft het Andreas College in Katwijk 10.000 uit euro voor een eerstegraadsdocent wiskunde, terwijl de gemeente Rotterdam 5000 euro biedt aan docenten in de „tekortvakken” wiskunde, scheikunde, Nederlands en Engels.

De in september 2014 als docent begonnen Mulder komt mogelijk voor de Rotterdamse welkomstpremie in aanmerking. „Het is nog onduidelijk of ik die premie kan krijgen, want je moet aan nogal wat regeltjes voldoen.”

Ze rondde in januari de lerarenopleiding af, waardoor ze wellicht voldoet aan de Rotterdamse voorwaarde dat de docent in het lopende schooljaar in dienst moet zijn (gekomen) van een Rotterdamse school.

Aan wiskundeleraren is de meeste behoefte. Headhunters en uitzendbureaus pluizen cv’s van wiskundeleraren op LinkedIn uit en bieden ongevraagd in mails banen aan.

Ook het Rotterdamse Wartburg College lijdt aan een tekort aan docenten wis- en natuurkunde. Op Mulders locatie, De Swaef, kan de scholengemeenschap zeker een voltijds docent wiskunde én een leraar natuurkunde gebruiken.

„In de vacature wordt echter flexibel omgegaan met het aantal uren, omdat veel mensen niet fulltime willen lesgeven en de school blij is met iedere nieuwe goede docent.” Op een vacature komen volgens haar niet veel sollicitanten af.

Locatie De Swaef voelt het tekort aan wiskundedocenten behoorlijk. „Ieder jaar is er wel een vacature.” Ook heeft ze enkele collega’s die onbevoegd het vak geven. „Die zijn natuurlijk wel allemaal bezig met de lerarenopleiding.”

Orde

Met de orde in haar klassen gaat het goed, stelt Mulder. „Ook al is er ieder jaar wel een klas waar dat een extra uitdaging is.”

Mulder geeft drie dagen les. „Dat is prettig voor de school omdat wiskunde een drie-uursvak is. Ik kan nu een klas elke dag één uur lesgeven. In mijn vorige, technische beroep mist ik het sociale aspect. Nu, in contact met mijn leerlingen, haal ik m’n hart op.”