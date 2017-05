Zilvervlekdansvlieg vlucht na de paring gauw weg

Alleen al in Nederland leven duizenden verschillende soorten vliegen. Het is niet eenvoudig om die op naam te brengen. De vlieg die ik zaterdag voor de lens kreeg, was duidelijk een dansvlieg. Dan begint het probleem. Er leven in Nederland bijna 200 soorten dansvliegen. Ga daar maar aan staan.

Dansvliegen worden zo genoemd vanwege de massale bruidsvluchten waarbij een massa vliegen beurtelings stijgt en daalt. Het exemplaar op de foto bleek een zilvervlekdansvlieg, herkenbaar aan de rode poten met zwarte knieën en zilverkleurige flanken die doorsneden worden door een rij zwarte stippeltjes. Dansvliegen vangen hun prooi met de poten en die zijn bezet met lange stekels om hem goed vast te kunnen houden. Met de lange zuigsnuit wordt een gevangen prooi leeggezogen.

De mannelijke dansvliegen vangen een prooi en bieden die aan een vrouwtje aan. Dat is de inleiding van het paringsritueel. Als het vrouwtje de prooi accepteert, is ze bereid om op de avances van het mannetje in te gaan. De paring vindt plaats terwijl het vrouwtje de aangeboden prooi verorbert. Zodra die prooi op is, is het voor de mannelijke dansvlieg tijd om zich ijlings uit de voeten te maken. Want anders maakt hij een gerede kans om zelf door het vrouwtje gevangen en opgegeten te worden.