Het wonder van de winterknoppen valt haast niet met woorden te beschrijven. Het zijn ware kunstwerkjes. Bomen en struiken zijn op dit moment al voorbereid op het nieuwe voorjaar. Sta eens stil bij zo’n winterknop en bestudeer hem eens aandachtig, dan zullen we ons erover verwonderen dat zich straks in het voorjaar uit deze knop een jong groen blad zal ontvouwen dat nu nog veilig in het warme omhulsel van de dikke kleverige knop verborgen zit. Als de lente eenmaal losbarst, breken al die knoppen open en zal het tere groen zich aan ons openbaren.

De kastanjeknop die ik fotografeerde heeft aan weerskanten van de tak nog een tweelingzusje. Ze zijn kleiner dan hun grote ‘broer’, maar zullen straks in de lente evenzogoed uitlopen. De buitenste knopschubben overlappen elkaar en zijn sterk genoeg om bij strenge winterse kou en allerlei soorten weersinvloeden het tere blad te beschermen. Nu kan het nog; knoppen bekijken.

Bomen en struiken zijn, ook ’s winters, duidelijk te herkennen aan hun winterknoppen. Geniet van de verscheidenheid aan vormen en de verschillen in bouw van deze knoppen. Probeer eens om op die manier onze bomen en struiken in de winter op naam te brengen. Des te meer is het straks genieten van de schoonheid van de uitlopende knoppen.