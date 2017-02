Het strand is alle seizoenen een bezoek waard. Zeker als een stormwind net als deze donderdag rijkelijk zijn schatten over het zand uitstrooit, of de nawinterzon de temperatuur weer in dubbele cijfers drijft. Minder aangenaam is het als een gelige schuimlaag met eb en vloed meebeweegt. Dat is het werk van slijmalgen, rijk gevoed door een overmaat aan nitraten en fosfaten en ondanks milieumaatregelen in de Noordzee nog altijd een probleem. Hinderlijke algenbloei zie je vooral in het voorjaar.

Het schuim heeft niets met zeepsop te maken, maar bestaat uit een soort gelatine dat komt bovendrijven als de alg afsterft. Als in een reusachtige mixer kloppen de golven dit goedje op tot schuim. Ontsierend, maar ook schadelijk voor het zeeleven. Overmatige algengroei leidt tot zuurstof- armoede in het water, met vissterfte als gevolg.