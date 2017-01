Russische diepzeevisser twittert foto’s van bizarre vangsten

De Russische diepzeevisser Roman Fedortsov uit Moermansk is een kleine hit op internet, doordat hij via Twitter foto’s deelt van bijzondere vangsten in het poolgebied.

Fedortsov en zijn collega’s werpen hun netten doorgaans uit in de Barentszzee. Daarbij halen ze van alles boven, waarvan ze soms zelf ook niet weten wat het is. De foto’s van Fedortsov leverden hem inmiddels meer dan 100.000 volgers op op Twitter.

Happy New Year, friends! Flying fish. Caught in

in Morocco’s fishing zone. С Новым Годом! Летучая рыба. Попалась в Атлантике, зона Марокко pic.twitter.com/kwBa4W4s5m — Роман Федорцов (@rfedortsov) 31 december 2016