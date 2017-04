Pas op voor teken in eigen tuin

Ruim een op de vijf tekenbeten wordt opgelopen binnen verstedelijkt gebied. Vooral in stadsparken of bossen en ook in de eigen tuin (in ruim een op de drie gevallen) worden mensen gebeten door teken.

Dat blijkt uit Neder- lands onderzoek waarvan tekenradar.nl melding maakt. Muizen, vogels en ook egels kunnen teken verspreiden.

Egels zijn relatief nieuw in de rij. Onderzoekers van het RIVM en de universiteit van Gent bekeken recent 54 egels uit Belgische egelopvangcentra. Ze hadden 1205 teken bij zich, per exemplaar variërend van 1 tot 167. Zes exemplaren waren goed voor de helft van het totale aantal, maar geen één egel was vrij van teken.

Er waren 857 teken besmet met ten minste één ziekteverwekker, 335 met meerdere ziekteverwekkers. Meest voorkomende bacteriën waren Anaplasma phagocytophilumi (bij 466 teken van 34 egels), en Rickettsia hellvetica (bij 481 teken van 37 egels). De verwekker van de ziekte van Lyme, de bacterie Borrelia burgdorferi, werd aangetroffen bij 297 teken van 28 egels. Er is geen reden om aan te nemen dat Nederlandse egels ‘schoner’ zijn dan Belgische.

In stedelijk gebied zijn teken, zoals ook uit het onderzoek bij egels blijkt, minder vaak besmet met de lymebacterie dan teken in bos, hei en duin. In het buitengebied draagt ongeveer een op de vijf teken deze bacterie bij zich, in stedelijk gebied is dat een op de zes à zeven teken. Toch krijgen jaarlijks naar schatting ongeveer 4000 mensen de ziekte van Lyme door een tekenbeet binnen het stedelijk gebied.

Het bevestigt opnieuw dat controle op teken na het werk in de tuin of na activiteiten in een stadspark niet overbodig is en eigenlijk een routinematige bezigheid zou moeten zijn.

Gelukkige zijn alle ziekteverwekkers die teken bij zich kunnen dragen gevoelig voor dezelfde antibiotica, zoals doxycycline. Maar dan moet de tekenbeet uiteraard wel zijn ontdekt en/of de eventuele ziekte die daarop volgt goed worden gediagnosticeerd. Helaas is dat niet altijd het geval. beeld Fotolia