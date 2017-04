Oranjetipje op Koningsdag

Op Koningsdag wapperen er straks weer talloze vlaggen met oranje wimpel. Rond die tijd fladderen er ook vlinders met een oranje vlek op de voorvleugels: oranjetipjes. Ze zijn het best te zien langs bosranden en in bermen. Het wijfje lijkt op het klein koolwitje; best lastig om ze uit elkaar te houden. De samengevouwen vleugels vormen een perfecte camouflage. Deze viervleugelige leeft slechts 9 tot 18 dagen en moet in die tijd voor nakomelingen zorgen.

Gelukkig bloeien in april en mei de waardplanten van deze vlinder, zoals de pinksterbloem en look-zonder-look. Piepkleine eitjes worden rupsjes, die zich ten slotte verpoppen. In een puntige vorm hangen ze aan een stengel tot het komende voorjaar. Soms slaan ze het uitkomen een jaar over om in slechte jaren als soort te overleven. Hun bijnaam? Peterselievlinder.