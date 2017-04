Een stelletje meerkoeten in Hendrik-Ido-Ambacht is er maar druk mee. Na 25 dagen broeden kwamen donderdag zeven jongen uit het ei in het Waaltje in de Zuid-Hollandse plaats.

Vader meerkoet was al die tijd bezig met het zoeken naar voedsel voor de moeder op het nest met haar jongen. Nu de jongen uit het ei zijn, moeten pa en ma meerkoet samen al die snaveltjes vullen. Voorlopig zullen ze weinig rust hebben.