Landbouwgif: denk aan onze kinderen

Roofvogels als het torenvalkje (foto) waren na de Tweede Wereldoorlog heel schaars en sommige balanceerden op het randje van uitsterven. Een langdurige speurtocht wees de oorzaak aan: landbouwgif. Het veelvuldig gebruikte DDT veroorzaakte niet alleen massale sterfte, maar leidde ook tot onvruchtbaarheid bij de resterende populatie. Geen wonder dus dat het goedje verboden werd, hoewel producenten en gebruikers om het hardst riepen dat het gebruik absoluut geen kwaad kon.

Hetzelfde gebeurde met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Zo veilig dat je er gerust van kon drinken, beweerden producenten. Onderzoekers vonden verbanden tussen het gebruik van Roundup en het voorkomen van diverse levensbedreigende ziekten. Voor overheden en particulieren is het gebruik van Roundup inmiddels verboden. Daarmee zijn de problemen met landbouwgif niet uit de wereld. De momenteel in zwang zijnde neonicotinoïden veroorzaken flinke sterfte onder bijen en hommels. Ze zijn medeverantwoordelijk voor de achteruitgang van het aantal akkervogels. En opnieuw klinkt het: déze vergiften zijn absoluut onschadelijk. Maar er komen steeds meer kwalijke bijwerkingen aan het licht. In de bodem duurt het decennia voordat het vergif is afgebroken. Ook hier geldt: denk aan onze kinderen.