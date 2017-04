Grotekerkplein voor Rotterdamse Laurenskerk is nu stadspark

Stenen eruit, groen erin. Zo ziet het plein voor de Laurenskerk in Rotterdam er vrijdag uit.

Joost Eerdmans, wethouder Buitenruimte voor Leefbaar Rotterdam, heeft zijn zin. Bij de coalitieonderhandelingen in 2014 bracht hij de aanleg van het stadspark in. „Erasmus niet in steen, maar in het groen”, zo loofde hij bij de opening van het grasveld voor de Laurenskerk, doelend op het standbeeld van Desiderius dat daar sinds jaar en dag staat.

Welkom in de beste binnenstad van Nederland, waar het Grotekerkplein transformeert naar een stadspark. Dit kolossale bord maakt duidelijk wat hier gebeurde. Vorige week was het klaar. Op de prullenbakken na. Die komen nog. Tenslotte moet het stadspark ook een schoon park zijn. Het park breidt zich uit rond de Laurenskerk. De kerk is omgeven met kleurrijke bloemperken. Voor de kerk kijkt Erasmus uit over het vers aangelegde grasveld met daaromheen verhoogde bloemperken.

„Het ziet er allemaal leuk uit”, zegt Pieter Bolle, bestuurslid van stichting De Bomenridders in Rotterdam. De bloemperkjes noemt hij wel kwetsbaar. Het zijn allemaal zachte plantjes. Katten en honden kun je beter weren met stekelige exemplaren. Omdat de bloemperkjes nogal hoog liggen hebben ze veel water nodig. Voor het gras is dat volgens hem geen probleem. Daar zakt het water wel doorheen.

Daar heeft het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard voor gezorgd. Voor waterschapbestuurder Paul van den Eijnden staat klimaatbestendigheid hoog op de agenda. De riolering, zeker die in de binnenstad, kan de enorme hoosbuien niet verwerken. „Vandaar dat we hier onder het groene graspakket een laag lavagesteente hebben aangebracht. Dat zuigt het water op, waarna het langzaam verder naar de bodem kan zakken. Zo wordt de riolering ontzien en de wateroverlast tegengegaan.”

Muziek en dans

Als stadsbeiaardier Richard de Waardt de melodie van Perfect Day van Lou Reed over het Grotekerkplein heeft uitgestrooid, vertelt Gerda Roest van Het Stadspodium Rotterdam – het buitentheater voor muziek en dans – hoe het stadspark voor de Laurenskerk nu een bruisende plek is in het hart van de stad. Ze kan zich nog herinneren hoe de door het oorlogsbombardement gehavende Laurenskerk op een lege vlakte stond. „Nu, na zeventig jaar, is het een ge-wel-dig stadspark.”

Sebastiaan van de Ven, projectleider Stadspark van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, is twee jaar geleden begonnen met het verzamelen van wensen voor het park. „Dankzij de inbreng van de omgeving ziet het er nu zo uit.”

Erasmus ziet toe

De binnenstad van Rotterdam gaat Martin Witjens aan het hart. Als fervent vriend van de Vereniging van Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam doet hij veel voor de verbetering van de binnenstad. „Ik heb me met alles wat in me is verzet tegen het plan dat hier in een hofje pal naast de kerk een hoog flatgebouw zou komen. Wie krijgt zoiets in zijn hoofd. Gelukkig zit dat plan nu in de ijskast.” Witjens heeft ook ideeën aangedragen voor de Coolsingel. Deze corridor gaat de komende tijd ook op de schop. „Mijn moeder zei altijd: „Het hoeft niet zo te zijn als het is. Het kan altijd beter. Daar kun je wat aan doen. Je staat er niet alleen voor”.”

In het hofje, naast de geplande plek voor het beoogde flatgebouw, is de beeltenis van Erasmus opgebouwd uit kleurige majolicategels. Het kunstwerk markeert de plek waar het geboortehuis van Erasmus heeft gestaan.

Het echte koperen standbeeld van Desiderius Erasmus uit 1622 is op het Grotekerkplein een slag gedraaid. Erasmus kijkt nu uit op waar zijn geboortehuis ooit stond.

Frank Migchielsen, directeur van de Laurenskerk, is in zijn nopjes met het stadspark vlak voor de deur. „Met de Markthal in de directe omgeving deden meer toeristen de kerk al aan”, zegt hij. „Ik verwacht dat het nieuwe stadspark ook als toeristische trekpleister voor de kerk zal fungeren. Bezoekers kunnen er de rust opzoeken op een buitenterrasje of binnen in de kerk.”