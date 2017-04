„Er viel wat te halen voor mussen in de tempel”

„Jezus had aandacht voor de mussen. Hij zei: „Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets, maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.” Zo staat het in Mattheüs 10 vers 29. Toch zag ik eens een mus onder het achterwiel van een vrachtauto vliegen. Raadsels blijven er altijd. Bittere raadsels, zeker als die bij de dood horen.

In Psalm 84 vers 4 en 5 lezen we over de mussen in de tempel. Daar viel natuurlijk wel wat voor ze te halen. Er stonden immers tien tafels met toonbroden. Daar zullen best wat kruimels vanaf gevallen zijn.

Ook zwaluwen hadden niets te klagen. In de tempel werden offers gebracht. Dus was er veel vee dat geslacht moest worden en daarna geofferd werd. Er waren vast veel insecten. Voor die zwaluwen viel er dus wat te halen.

Voor de mus en de zwaluw was het er goed toeven. „Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw alteren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.”

Niet alleen vogels, maar ook mensen zijn in de tempel of kerk gelukkig. Waarom dan? Is er dan wat te halen. Ja, veiligheid. Bij God ben je veilig. Hij is een toevlucht (vers 6).

Je mag je er gelukkig voelen. God, Hij luistert. We mogen op Hem vertrouwen. In dat huis, die tempel, die kerk is wat te halen. Voor mussen, zwaluwen en mensen. Daarom kom ik er graag. Ook voor mij valt er wat te halen. Het brood des levens dat voor ons broodnodig is.”