In mei leggen alle vogels een ei, zo luidt het spreekwoord. Niet alleen vogels nestelen, ook eekhoorns doen dat. Dit zoogdiertje was afgelopen dagen druk met het opnieuw stofferen van een nestholte in een beukenboom met mos en takjes.

Eekhoorns maken vaak één of meerdere extra nesten, voor noodgevallen of als speelkamer. De verwachting is dat er over enkele weken jonge eekhoorns uit dit nest in Nunspeet kruipen.