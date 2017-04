De eerste boerenzwaluwen zijn al weer uitgevlogen

„April doet wat hij wil”, luidt het gezegde. Daar trekken de meeste boerenzwaluwen zich weinig van aan. Vanaf begin april keren zij uit hun tropische overwinteringsgebieden West- en Centraal-Afrika druppelsgewijs in hun broedgebied terug, of het hier nu koud is of niet. Omstreeks mei arriveert de grote massa, dan staat de zomer voor de deur. Het platteland is hun woongebied, waar ze het liefst bij dieren in stallen en schuren van boerderijen broedgelegenheid zoeken.

Boerenzwaluwen die de barre tocht van 9000 kilometer heen en weer terug vliegen hebben overleefd, keren jaar na jaar op dezelfde broedplaats terug. Het oude nest wordt hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Dat spaart tijd en energie! Bij ons in de schuur zijn ze inmiddels ook weer teruggekeerd. Het schetste enigszins mijn verbazing onlangs de eerste jongen al te zien uitvliegen. Daar zat de kleine luchtacrobaat, net buiten de deur van de schuur, in de zon op een boomstronk zijn eerste vliegoefeningen te doen. Een onvergetelijk moment! Straks zal hij ook, net als zijn ouders, op jacht gaan naar vliegende en rondzwevende insecten. Altijd daar waar de meeste insecten zijn. En wellicht zie ik hem straks boven de kudde schapen meevliegen, waar het altijd wemelt van de insecten. Deze jonge zwaluw, maakte het voor mij ineens helemaal zomer!