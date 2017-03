De Arabische oryx, behorend tot de antilopen, is een zeer bedreigde diersoort. Een fotograaf legde de dieren vast in het voor hen beschermde gebied in Um al-Zamool, bij de grens van de Verenigde Arabische Emiraten met Saoedi-Arabië.

Het gebied strekt zich uit over een geschatte oppervlakte van 8.900 vierkante kilometer en herbergt momenteel bijna 155 Arabische of witte oryxen.

