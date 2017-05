De Alpen, het domein van de gemzen

In de bergen naar wild zoeken is spannend. Waar zijn de gemzen, moeflons en marmotten?

Het is vijf uur ’s ochtends. In het Franse dorp Châtel, in het Alpengebied ten zuiden van het Meer van Genève, is het nog donker en koud. Bij het oude kerkje staat natuurgids Lionel Vuarand al te wachten voor een wildtocht.

De gids weet waar hij moet zijn. Met de auto rijden we over een smal weggetje richting de ruim 2400 meter hoge Mont de Grange. Onder aan de berg stoppen we in het bos. Vuarand geeft aan dat we stil moeten zijn.

De kans om wild te zien, is vaak klein. In de bergen leven weinig dieren en bovendien zijn ze schuw. Wie zelf op speurtocht gaat, moet het treffen. We hebben weleens plotseling oog in oog gestaan met een roedel steenbokken, maar garanties om wild te zien, zijn er niet. Ook de gids kan die niet geven, al weet hij de plekjes wel.

Vuarand loopt voorop. Het schemert nog. We moeten zo’n 1000 meter stijgen. Van de gids krijgen we gelijk een tip hoe je bergopwaarts moet lopen: neem kleine stappen, want dan word je minder snel moe. En het werkt.

Zwijgend en voorzichtig bestijgen we de berghelling. We lopen op een paadje achter struiken en rotsblokken om zo min mogelijk op te vallen.

Berggeiten

Op sommige plekken stopt Vuarand. Hij speurt dan om zich heen, pakt zijn verrekijker en wijst: daar staan gemzen. Wij kijken, maar kunnen ze niet ontdekken. Hij geeft zijn kijker. En inderdaad, daar lopen de bruine berggeiten rustig te grazen. Het zijn mooie dieren. Over hun kop lopen twee strepen richting hun snuit en ze hebben twee kleine hoorns. De beesten hebben ons niet in de gaten.

We trekken verder. Ineens wijst de gids omhoog naar de rand van het bos, waar een hert loopt. Even later verdwijnt het dier achter de bomen.

Hoe hoger we komen, hoe kaler en rotsiger het wordt. Af en toe zien we een gems. Net voorbij een bocht lopen er wel acht. Als de dieren ons zien, rennen ze over de rotsen naar boven. Wij hebben het nakijken. Boven op de bergkam stoppen ze en draaien hun kop om. Ze lijken ons meewarig aan te kijken, alsof ze denken: Die schieten ook niet op.

Gewillige prooi

In dit gebied lopen volgens Vuarand ook moeflons. De dieren zijn hier in 1970 uitgezet, maar hoe goed de gids ook kijkt, wij krijgen ze niet te zien. De moeflons lopen blijkbaar aan de andere kant van de berg.

Maar Vuarand blijft zoeken. Hier zouden ook marmotten moeten zijn. Het zijn er nu niet veel door de strenge winter. Bovendien zijn de dieren een gewillige prooi voor vossen.

Opeens steekt de gids zijn hand op. Wij zien niets, maar hij installeert zijn kijker op een statief. Inderdaad, daar op een rotsblok zit een marmot te genieten van de eerste zonnestralen. Even later zijn er meer te zien.

Mont Blanc

Na drie uur klimmen komen we boven op een bergrug. Daar zien we in de verte de Mont Blanc, de hoogste berg van de Alpen. Het is een machtig gezicht. De felle zon werpt zijn stralen op de hoge besneeuwde top.

Dan gaan we omlaag. Na een halfuurtje bereiken we de berghut Refuge de Trébentaz. Koffie en thee met heerlijke blauwe bosbessentaart gaat er wel in na zo’n tocht.

Over een smal pad tussen struiken en mooie bloemen dalen we verder. In de verte zien we nog een aantal gemzen. Op een plateau tussen steile rotsen staan ze rustig te grazen. Dit gebied is hun domein.

>>chatel.com >>france-montagnes.com >>france.fr