Betuwe komt in actie voor de bij

Op initiatief van twee imkerverenigingen gaan gemeenten, Waterschap Rivierenland, scholen en burgers in de Betuwe zich inzetten voor een betere leefomgeving voor bestuivende insecten, waaronder honing- en wilde bijen.

”Bij Bewust Betuwe” is het motto van een grote voorlichtingscampagne van de twee verenigingen (West-Betuwe, Eck en Wiel en omgeving). „Zeker in de Betuwe, waar veel fruittelers actief zijn, horen bijen erbij”, zegt Jacqueline van Rooij, voorzitter van Imkervereniging West-Betuwe. “Appeltje bijtje. Zonder bijen is er geen fruit aan de bomen. Bijen bestuiven ruim driekwart van alle groente en fruit, wilde bijen evenveel als de honingbijen. De kwaliteit van het fruit wordt er trouwens beter op als verschillende soorten bijen de bloesem bezoeken.”

Met de campagne willen de verenigingen onder de aandacht brengen dat het met de bijen in Nederland niet goed gaat. Van Rooij: „Meer dan de helft van alle soorten wilde bijen staat op uitsterven, doordat ze gebrek aan voedsel en onderdak hebben. Dat komt onder meer door de verstedelijking, grootschalige intensieve landbouw en versnippering van de natuur. Kleine landschapselementen zoals houtwallen en hagen zijn grotendeels verdwenen. Door monocultuur en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is er voor de bijen vaak alleen voedsel als het gewas bloeit. Ziekten bedreigen bovendien de honingbijen. Imkers worden al jaren geconfronteerd met forse bijensterfte. Zo kunnen de bijen hun bestuivende bijdrage in de voedselketen steeds minder goed vervullen.”

De gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren, Neerijnen, Geldermalsen, Culemborg en Lingewaal, de twee imkerverenigingen, Waterschap Rivierenland, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Regio Rivierenland hebben een intentieverklaring ondertekend. Ze willen, zo beloven ze daarin, de Betuwenaren bij-bewuster maken en het landschap bij-vriendelijker inrichten en onderhouden. „Sommige gemeenten zijn daar al mee bezig door bijvoorbeeld bermen in te zaaien met mengsels van bloemenzaden”, aldus Van Rooij.

Alle basisscholen in de Betuwe hebben een uitnodiging ontvangen voor een educatief programma. Aan circa 18.000 scholieren wordt zonnebloemzaad uitgedeeld. Daaraan is een prijs voor de hoogste zonnebloem verbonden, daarnaast is er een wedstrijd voor foto’s van een zonnebloem met bijen of hommels.

Van Rooij hoopt dat de campagne een duurzamere en mooiere Betuwe oplevert. „Dat zou winst betekenen voor vele partijen: de wilde bijen en andere bestuivers hebben dan voedsel en onderdak, de fruittelers meer fruit van een betere kwaliteit, de akkerbouwers natuurlijke plaagbestrijders en de bewoners, scholieren en toeristen een prachtige Betuwe in bloei.”

www.bijbewustbetuwe.nl