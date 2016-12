Avondster nu makkelijk aan te wijzen

Zelfs voor de grootste analfabeet op het gebied van de sterrenkunde moet het in deze tijd mogelijk zijn om Venus, de avondster, aan te wijzen. Zeker als het vroeg donker is, vormt deze planeet een opvallende verschijning. Venus is al een paar maanden aan de avondhemel te zien en wordt steeds beter zichtbaar.

Inmiddels gaat de planeet zo’n twee uur na de zon onder en staat hij iedere dag een stukje hoger boven de zuidwestelijke horizon. Na de maan is Venus de helderste verschijning aan de nachtelijke hemel. Omdat deze planeet dichter bij de zon staat dan de aarde, bevindt hij zich altijd dicht bij de zon en is hij afwisselend in de ochtend en in de avond te zien. Tenminste, als het helder is. Zo komt het dat hij nu avondster wordt genoemd, en over een maand of wat weer morgenster.