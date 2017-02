„Veel producten kunnen toe met minder suiker”

De suikersector ligt onder vuur. In veel Westerse landen wordt vanwege de obesitasepidemie kritisch gekeken naar de hoge suikerconsumptie. En vooral ook naar verborgen suikers in veel voedingsmiddelen.

Maatregelen blijven niet uit. Zo besloot Engeland vorig najaar een suikertax in te voeren op frisdranken. En Zuid-Afrika gaat per 1 april belasting heffen op suikerhoudende frisdranken.

De suikerindustrie is niet blij met deze ontwikkelingen en met wat de sector de demonisering van hun product noemt. Dat bleek eind vorige maand tijdens het Grote Suikerdebat, georganiseerd door het AD.

Levensmiddelentechnoloog Paul Mesters van suikerproducent Suiker Unie citeerde uit een gesprek tussen twee moeders: „Geef jij je kind een lange vinger? Daar zit suiker op!” Een voorbeeld van een doorgeschoten anti-stemming, aldus Mesters. Het is al zover dat werknemers van de Suiker Unie soms met een scheef oog worden aangekeken, alsof ze in cocaïne handelen.

Het Platform Suikers en Voeding, opgericht om tegengas te geven aan de toenemende negatieve publiciteit, wilde graag „een genuanceerd beeld geven.” In 1987 at een Nederlander gemiddeld 128 gram suiker per dag en dat was twintig jaar later 6 gram mínder. Dus ja, waar hebben we het eigenlijk over?

Het is maar hoe je het bekijkt; 122 gram suiker per dag is gelijk aan 28 suikerklontjes. Op jaarbasis 44 kilo. Een derde van die suiker zit van nature in producten als fruit en zuivel, de rest is toegevoegd.

Wegwuiven dat de overconsumptie geen probleem is, kan niet meer. Een overmaat aan suikers en snel opneembare koolhydraten is slecht voor de gezondheid, meldden eerder al moderne voedingswetenschappers als prof. dr. Walter Willett (Harvard University, VS) en dr. Kris Verburgh (Vrije Universiteit Brussel) in deze krant. Versuikerde eiwitten zorgen via (cross-linking) voor versnelde verstijving van weefsels, zoals bloedvatwanden (gevolg verhoogde bloeddruk) en de ooglens (gevolg staar)en vroegtijdige veroudering. Versuikerd cholesterol bevordert het ontstaan van hart- en vaatziekten. Suiker speelt ook een rol bij de groei van kankercellen.

Het Diabetes Fonds signaleerde 50 ‘schuilnamen’ voor suiker op etiketten. Directeur Hanneke Dessing wees tijdens het debat erop dat suiker in allerlei producten is te vinden waar je het niet in verwacht, zoals in een plak ham of in een pot doperwtjes. Wie suikerarm wil leven, moet driekwart van de supermarktproducten laten staan.

Dessing kwam met cijfers die er niet om liegen. „Eén blikje frisdrank –vloeibaar snoepgoed– verhoogt de kans op diabetes met 20 procent. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes en iedere week komen er 1200 bij.”

De zorgkosten als gevolg van diabetes zijn opgelopen tot 1,7 miljard euro. Dessing vindt dat de industrie zijn verantwoordelijkheid moet nemen door veel meer te vernieuwen. „We begrijpen dat je soms suiker nodig hebt voor een product. Maar het moet minder.”