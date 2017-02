Nieuwe diagnosemethode bij lagerugpijn

Er is een nieuwe diagnosemethode waarmee de oorzaak van lagerugpijn is vast te stellen. Het gaat om een epiduroscopie. Dit is een kijkoperatie waarbij de ruimte tussen de binnenzijde van de wervelkolom en de zenuwbanen die hierin lopen, wordt geïnspecteerd met een epiduroscoop, een dun slangetje met een camera.

Onderzoek van pijnbestrijder dr. Hemmo Bosscher waarop hij woensdag promoveerde aan het Radboudumc, laat zien dat de methode een waardevolle aanvulling biedt om de oorzaak van lagerugklachten vast te stellen. Bekende oorzaken zijn een beknelde zenuw of een verrekte spier. Vaak is de oorzaak echter niet duidelijk. Met de kijkoperatie kan worden onderzocht of het epidurale membraan, een vliesje dat het ruggenmerg omgeeft, op een bepaalde plaats wordt geprikkeld door een ontsteking. Dit zorgt voor lagerugpijn. De ontstekingsreactie kan ontstaan door de beschadiging van een tussenwervelschijf ten gevolge van te veel druk op de wervelkolom. De ontsteking kan met medicijnen worden behandeld.