Man krijgt eerder rimpels dan vrouw

Mannenrimpels ontstaan eerder en ook in groteren getale dan bij vrouwen. De vorming van vrouwenrimpels komt pas na de menopauze echt op gang.

Dat meldt Merel Hamer, arts in opleiding tot dermatoloog en verbonden aan het Erasmus MC, in het jongste nummer van het medische vakblad Journal of Investigative Dermatology.

Ze stelt dat vrouwen na hun 75e een inhaalslag maken op rimpelgebied. Vrouwen eindigen daardoor op hoge leeftijd toch met meer rimpels.

Hamer maakte voor haar studie digitale foto’s van de gezichten van 3800 deelnemers van ERGO, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek, dat al jaren wordt uitgevoerd in de Rotterdamse wijk Ommoord.

De deelnemers waren 51 tot 98 jaar oud. Haar conclusie: een mannengezicht op leeftijd is voor 4,5 procent bedekt met rimpels, dat van een vrouw voor 3,6 procent.

Tussen hun 51e en 75e jaar blijken mannen opvallend meer rimpels te hebben dan vrouwen. Vrouwen maken echter na hun 75e wel een inhaalslag.

De vrouw heeft rimpels bovendien op andere plekken: op haar bovenlip heeft ze aanzienlijk meer kreukjes. „Dat heeft mogelijk te maken met de structuur van de mannenhuid op de bovenlip”, zegt Hamer. „Door zijn vollere gezichtsbeharing is een mannenhuid steviger.”

De onderzoekster keek tevens naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van rimpels. Roken en zonlicht zijn onweerlegbare boosdoeners, vooral bij vrouwen.

Net als een laag BMI en weinig onderhuids vetweefsel: „Een beetje vet onder de huid vermindert de diepte van de rimpels. En: hoe meer glazen alcohol een vrouw drinkt, des te meer rimpels ze heeft.”

Opmerkelijk is ook de bevinding dat van de Noord-Europese huidtypen de witste huid het minst snel rimpels ontwikkelt.

Hamer: „We denken dat mensen met zo’n type huid zo snel verbranden dat ze de zon meer mijden, of flink smeren met zonnebrandcrème. Maar ze ontwikkelen wel eerder pigmentvlekken, ook een teken van huidveroudering. We vermoeden dan ook dat elk huidtype op een andere manier veroudert.”