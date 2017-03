Maartenskliniek opent website over scoliose

Jongeren en hun ouders die meer willen weten over scoliosebehandelingen kunnen sinds kort terecht op de nieuwe website van de Sint Maartenskliniek (SMK) in Nijmegen: maartenskinderkliniek.nl/scoliose.

Op de site is een blik achter de schermen mogelijk via vlogs van patiënten die onder meer een rugoperatie meemaken. Ook zijn er kennismakingsvideo’s te zien met leden van het artsenteam en andere behandelaars.

Ook lanceerde SMK een gratis app (Orthopedie SMK) waarin de hele behandeling van scoliose de revue passeert. Op de website zal in de toekomst ook informatie zijn te vinden over de behandeling van klompvoeten, heupdysplasie en orthopedische ingrepen in combinatie met revalidatiebehandelingen.