Kwart peuters heeft tekort aan vitamine D

Een kwart van de peuters heeft een tekort aan vitamine D en 12 procent een ijzertekort.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 300 peuters in Nederland, Duitsland en Engeland door Haagse kinderartsen uit het Juliana Kinderziekenhuis en het Haga ziekenhuis samen met AMC, VUmc en Erasmus MC, eerder in januari gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition. De artsen adviseren om die reden om kinderen dagelijks een beker peutermelk te geven om het tekort tegen te gaan.

Hun advies gaat in tegen de gangbare aanbeveling om kinderen vanaf een jaar gewone melk te geven. Eten volgens de Schijf van Vijf zou dan moeten zorgen voor voldoende vitamines en mineralen. De kinderartsen bestrijden dit, omdat het vaak moeilijk is peuters voldoende te laten eten. Aanvulling met verrijkte melk of een vitaminesupplement is daarom nodig. De Gezondheidsraad adviseert om kinderen tot vier jaar dagelijks extra vitamine D-druppels of pilletjes te geven, maar slechts 30 procent van de ouders doet dit, blijkt uit de studie.

Vitamine D is belangrijk. De kinderartsen wijzen erop dat peuters en kleuters in een belangrijke groeifase zitten. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot verstoorde botgroei en een verminderde weerstand, waardoor bijvoorbeeld oorontstekingen gemakkelijker ontstaan en minder snel genezen.