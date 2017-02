Capsules met wasmiddel gevaar voor kinderogen

Capsules met vloeibaar wasmiddel, vaak mooi gekleurd, zorgen geregeld voor een chemische verwonding van kinderogen, meldt het artsenblad Medisch Contact op basis van Amerikaans onderzoek. Dit ondanks de duidelijke waarschuwingsteksten die op de verpakking staan.

In bijna alle gevallen gebeurde het ongeluk thuis, meestal nadat een capsule openbarstte als het kind hem in handen had. De inhoud kwam direct of via de handen in de ogen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum meldde over het jaar 2014 gemiddeld negentien keer per maand incidenten met wasmiddelcapsules, vooral bij kinderen. Daarbij ging het vooral om inname. Buiten bereik van kinderhandjes bewaren dus, die capsules. beeld iStock