Britse onderzoekers: Eet meer groente en fruit

Om zo lang mogelijk gezond te blijven, adviseren Britse onderzoekers om meer fruit en groente eten dan doorgaans wordt aanbevolen.

Mensen die ongeveer tien porties fruit en groente per dag consumeren, hebben de minste kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten of kanker, aldus de Britse biomedici deze week. Ze publiceerden een analyse van 95 studies naar de inname van fruit en groente in het tijdschrift International Journal of Epidemiology.

Als portiegrootte hanteren de Britten een hoeveelheid van 80 gram, dus in totaal gaat het om 800 gram fruit en groente per dag. De huidige Britse aanbevelingen gaan uit van vijf porties van 80 gram per dag.

Kleine banaan

Als voorbeeld van porties van 80 gram noemen de Britten een kleine banaan, appel, peer of een grote mandarijn. Een portie groente van 80 gram is gelijk aan drie volle eetlepels met bijvoorbeeld broccoli, bloemkool of spinazie, stellen de onderzoekers.

In Nederland en België wordt uitgegaan van twee tot drie stuks fruit als gezonde hoeveelheid per dag, en 250 gram groente, bij elkaar zo’n 450 tot 500 gram.

De onderzoekers concluderen dat het eten van 800 gram fruit of groente per dag het grootste voordeel voor de gezondheid oplevert.

Maximale bescherming

Hoofdonderzoeker dr. Dagfinn Aune: „We wilden weten welke hoeveelheden groente en fruit maximale bescherming bieden tegen ziekte en een vroegtijdige dood. De resultaten van ons onderzoek laten zien dat vijf porties fruit en groente per dag goed zijn, maar tien porties beter. Maar ook met vijf porties per dag neemt het risico op ziekte al aanzienlijk af vergeleken met mensen die nauwelijks groente en fruit eten.”

Een verhoging van de consumptie van groente en fruit naar tien porties kan volgens de onderzoekers jaarlijks wereldwijd 7,8 miljoen voortijdige sterfgevallen voorkomen. Het risico op hart- en vaatziekten zou met 28 procent verminderen, de kans op een beroerte met 33 procent. Het risico op kanker zou met 13 procent dalen en de kans vroegtijdig te overlijden met 31 procent. Dit alles in vergelijking met mensen die helemaal geen groente en fruit eten.

Appels, peren, citrusvruchten, kruisbloemige groente zoals broccoli, bloemkool en andere koolsoorten en bladgroenten zoals sla, spinazie en witlof, kunnen helpen om het risico op hart- en vaataandoeningen te verkleinen. Broccoli, bloemkool, andere koolsoorten en groene groente zoals spinazie en boontjes, gele en oranje groente zoals paprika’s en worteltjes lijken het risico op kanker te verminderen, zo ontdekten de onderzoekers.

Hun analyse is voor een belangrijk deel gebaseerd op observatiestudies waarbij in grote lijnen is gekeken naar wat mensen aten, welke ziekten ze kregen en de leeftijd waarop ze overleden. Er werd gecorrigeerd voor factoren als roken, drinken, gewicht en de mate van beweging. Omdat het niet gaat om onderzoeken met gelijkwaardige controlegroepen, kan er sprake zijn van onbekende factoren die de resultaten beïnvloeden.

Meer groente

Patricia Schutte van het Voedingscentrum wijst in een reactie ook op dat laatste. Ook is onduidelijk of bij de 800 gram tevens aardappels zijn meegenomen. „In veel landen vallen aardappels ook onder groente.” Zitten we in Nederland te laag met de aanbevelingen? Schutte: „Wij baseren ons in de huidige adviezen op de meest recente stand van de wetenschap zoals de Gezondheidsraad in een rapport in 2015 heeft gepubliceerd. Belangrijk is dat ook dit onderzoek laat zien dat het goed is voor je gezondheid om meer groente en fruit te gaan eten dan mensen doorgaans doen.”