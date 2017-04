„Barcode op pillen scheelt bijna 50 doden per jaar”

Als alle medicijnen in ziekenhuizen een barcode hebben, zouden er jaarlijks bijna vijftig doden minder vallen. Dat is de helft van de bijna honderd mensen die nu per jaar in Nederland sterven omdat ze in het ziekenhuis de verkeerde medicijnen toegediend krijgen.

Ook zouden er 250 gevallen van ernstige gezondheidsschade minder zijn en 10.000 onnodige ‘ligdagen’ in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen, zo blijkt uit recent onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid heeft laten doen.

De insteek was een nieuwe methode die vier ziekenhuizen in Nederland hanteren om dit soort fouten tegen te gaan. Deze ziekenhuizen, behalve dat in Sneek ook in Tilburg, Nijmegen en Harderwijk, plakken zelf barcodes op de verpakkingen waarvan de fabrikant of groothandel dat niet deed. Het lastige in ziekenhuizen is dat pillen niet per doosje, maar aan het bed per pil worden uitgereikt.

De effecten van het nieuwe systeem zijn gunstig. De kans dat de verpleging alsnog verkeerde pillen aan een patiënt geeft, is met de helft verminderd, zegt ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Hij kreeg woensdag als aanjager een pluim van de organisatie die de barcodes ontwikkelde, het bedrijf GS1.

Ongeveer 80 procent van de pillen heeft wel een barcode. Het grote risico zit bij de overige 20 procent. „Alleen al door deze resterende medicijnen van barcodes te voorzien, boek je een enorme winst voor de patiëntveiligheid”, zegt Duyvendak. Hij wil het liefst dat de leveranciers alle pillen tot op de kleinste verpakkingen voortaan een barcode meegeven.

Nu moeten ziekenhuizen kosten maken, onder meer voor mobiele scanapparaten voor de verpleging en doordat werknemers de stickers erop moeten plakken. Alleen al in Sneek zijn dat 200.000 stickers per jaar. De financiële voordelen zouden landelijk zeker 20 miljoen euro per jaar zijn, omdat er minder mensen ziek worden door fout medicijngebruik.

De wereldwijd toepasbare bar- codestandaard is recent ontwikkeld voor de kleinste eenheden van medicatie en medische hulpmiddelen. Met deze barcode kunnen producten op lagere verpakkingsniveaus, zoals onverpakte losse pillen, blisterverpakkingen, een individueel verpakte katheter, schroefjes en pinnen, geïdentificeerd worden.

Door een geneesmiddel aan het bed van de patiënt te scannen voordat het wordt toegediend, kunnen in veel gevallen medicatiefouten worden voorkomen en neemt de patiëntveiligheid toe.