In De Schuur in Balkbrug is tot en met 29 april de jaarlijkse Voorjaarstentoonstelling te zien, met vier deelnemende kunstenaars.

Marius van Dokkum is aanwezig met humoristische taferelen en stillevens. Piet den Hertog exposeert stillevens en portretten. Heleen van Trigt-Leonhardt toont fijn uitgewerkte portretten in potlood. Van Maarten ’t Hart zijn tekeningen en schilderijen te zien van met name architectuur.