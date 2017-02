Plakkers leiden naar poelier-kunstverzamelaar

Plakkertjes achter op een schilderij leidden Stedelijk Museum Alkmaar naar de vergeten kunsthandelaar Wim Selderbeek (1884-1963) en naar zijn inmiddels verspreide collectie. Na een hoop zoekwerk kan het museum vanaf 18 februari 44 werken laten zien die ooit werden verzameld door de man die niet alleen poelier en autohandelaar was, maar ook collectionneur.

Het gaat om werken van onder anderen Charley Toorop, Jan Sluijters en Leo Gestel, die zich op vijf na allemaal in particuliere collecties bevinden.

In december 2015 kreeg het Alkmaarse museum het doek ‘Gezelschap aan een tafel’ van de hand van Toon Kelder geschonken. Daarop zaten een paar plakkertjes die verwezen naar Selderbeek. Dergelijke stickertjes waren ook al aangetroffen op een werk van van Gerrit van Blaaderen, aan wie de Alkmaarse kunsttempel eerder een expositie wijdde. Conservator Kees van der Geer ging op onderzoek uit in de archieven van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en bij familie van Selderbeek. Zo stuitte hij op werken die waren geërfd en spoorde hij ook kunst op die was verkocht.

Uit de verhalen over Selderbeek rijst een echte handelsman op. „Als je bij hem op bezoek was en je zei bijvoorbeeld : ‘Wat heb je een leuk servies’, dan verkocht hij het je dezelfde avond nog”, aldus een woordvoerster van het museum. Hij maakte ook zelf een receptenboek om zijn gevogelte mee aan de man te brengen.

Maar met kunst was het anders. Daar hield hij volgens het museum oprecht van. Hij was er ook reuze trots op en hij wilde zijn verworvenheden gretig met anderen delen. „Hij hing de school van zijn kinderen in Soest er eens vol mee en gaf ook werk in bruikleen aan het Van Abbemuseum.” Het museum gaf het werk later terug, toen het zijn focus naar modernere kunst verlegde. „Dat vond hij erg.”

Later verkocht Selderbeek een deel, de rest bleef door vererving in de familie. Tot 20 augustus is een groot deel voor iedereen te zien in Alkmaar.