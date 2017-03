Genghis Khan, wereldveroveraar te paard

Alexander de Grote en Napoleon staan bekend als echte wereldveroveraars. Hun rijken waren echter slechts postzegelstukjes vergeleken bij het enorme grondgebied van de Mongoolse vorst Genghis Khan (1162-1227).

In het Nationaal Militair Museum in Soest loopt tot en met 27 augustus een expositie over deze opmerkelijke heerser. Ruim 200 schatten uit zijn rijk worden tentoongesteld. De middeleeuwse vorst –zijn eigen naam was Temüjin– vestigde het grootste landrijk uit de wereldgeschiedenis, vier keer zo groot als dat van Alexander de Grote.

Genghis Khan betekent letterlijk: ”hoogste leider”. Hij slaagde erin om zijn rijk te veroveren door het samenbrengen van verschillende Mongolenstammen. Overal haalde hij bondgenoten vandaan die hij selecteerde op talent in plaats van op afkomst – voor die tijd revolutionair. Hoewel zijn expedities te boek staan als bijzonder wreed, staat de Khan ook bekend om zijn tolerantie. Aanhangers van verschillende religies leefden in zijn rijk naast elkaar. In veroverde gebieden liet hij intellectuelen leven. Daarnaast zorgde Genghis Khan voor een politiek stabiele situatie, zodat de handel via de zijderoute kon opbloeien.

nmm.nl