Archeologie van de oorlog in Noordbrabants Museum

Wat geeft de Nederlandse bodem terug over oorlogen die in het verleden zijn gevoerd? Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch besteedt van 28 januari tot en met 14 mei aandacht aan een jonge tak van bodemonderzoek, de archeologie van de oorlog. Bezoekers van de expositie ”Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog” maken kennis met prehistorische skeletten, Romeinse slingerkogels, middeleeuws geschut, vuurwapens uit de slag bij Arnhem, maar ook met kleine alledaagse objecten uit napoleontische legerkampen en Duitse concentratiekampen. Het gaat om voorwerpen uit heel Nederland uit de periode 2000 voor Chr. tot 2000 na Chr., met nadruk op de Tweede Wereldoorlog.

De expositie is samengesteld door de archeologen Evert van Ginkel (TGV teksten en presentatie) en Arjen Bosman (Military Legacy), specialist militair erfgoed van de twintigste eeuw. Vaak staat het dramatische, menselijke verhaal achter de voorwerpen centraal.

Kinderen mogen als archeoloog aan de slag. In een opgravingsbak kunnen zij delven naar vondsten en hun bevindingen in een rapport schrijven.

hnbm.nl