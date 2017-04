Weetje: krab eet oesters

De Noordzeekrab wordt zwaar ondergewaardeerd, vinden culinaire fijnproevers. Vissers beschouwen Cancer pagurus als bijvangst.

Nu zijn Nederlanders niet zoals de Fransen. De laatsten struinen met lieslaarzen en netjes door het wad, op zoek naar krabben, om die vergezeld van een droge witte wijn bij het diner te consumeren.

Er zit uiteraard veel verschil tussen het kijken naar de krab die met komische zijwaartse bewegingen over het strand draaft of het zelf bereiden ervan. De Noordzeekrab is een kanjer met gladde scharen en harige poten. In die scharen zit de delicatesse. Die schijnt vooral zo bijzonder te zijn omdat de krab, in tegenstelling tot de garnaal, kieskeurig is en zelf oesters eet.