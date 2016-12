Tijd speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Maar wanneer zijn mensen tijd gaan meten? Het Museum van het Nederlandse Uurwerk (MNU) toont –als enige museum in Nederland– een overzicht van de geschiedenis van de tijdmeting in Nederland. Het museum is gevestigd in de Zaanse Schans in Zaandam en toont een grote collectie klokken, torenuurwerken, carillonklokken, planetaria en zakhorloges.

>>mnuurwerk.nl