Uitrukken bij nood op het water

De zee kan gevaarlijk zijn. Dat weet Marcel van den Nieuwendijk (44) uit Breskens maar al te goed. Hij is de enige beroepskracht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Breskens. En is met een team vrijwilligers dag en nacht paraat voor als er mensen in nood zijn op het water.

„Respect hebben voor de zee is belangrijk. Je moet als je de zee op gaat weten wat je doet. De wind, golven, de stroming; ze kunnen gevaarlijk worden als je er onvoldoende rekening mee houdt. Het is dan ook belangrijk om altijd de weersverwachting in de gaten te houden als je op zee bent.”

Hij weet dat nog goed van zijn jaren toen hij beroepsvisser was. Hij koos vijftien jaar geleden voor een leven aan de wal om meer bij zijn gezin te kunnen zijn. Hij ging werken bij de KNRM, vijf jaar als vrijwilliger en tien jaar als beroepskracht. Maar hij geniet er nog altijd van de zee op te gaan. „Het is de vrijheid, de frisse lucht.” Hij vindt het nu vooral mooi om anderen te kunnen helpen. „We rukken per jaar zo’n veertig tot zestig keer uit. Soms is dat drie keer in de week, soms één keer per maand.”

Het kan gaan om mensen die overboord slaan, maar ook om vermissingen, aanvaringen of motorstoringen. „Want ook bij materiële problemen komen wij in actie. Wij repareren niet, maar zorgen wel voor de veiligheid.”

Als beroepskracht zorgt Van den Nieuwendijk ervoor dat de vrijwilligers met hun materiaal veilig kunnen uitrukken zodra er een noodmelding komt. „Zomers zijn er meer oproepen, omdat het dan op het water ook drukker is, maar ’s winters oefenen we veel, bijvoorbeeld met navigeren in het donker.”

serie Zeebonken

Over mensen die leven met de zee