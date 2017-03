Stoer en robuust, maar net niet te breed, die wielen van de Renault Scénic

Waar het om ruimtewagens gaat, is en blijft Renault in Europa al tientallen jaren heer en meester. Met de nieuwe Scénic bewijst het merk op dit vlak wederom te kunnen vernieuwen.

Vanaf midden jaren 80 treedt Renault op als de grote pleitbezorger voor de meest ruimtelijke modellen. In 1984 debuteert de Espace en ontketent een kettingreactie. Begin jaren 90 heeft iedere fabrikant wel een MPV (”multipurpose vehicle”) in het aanbod. In 1996 doet Renault hetzelfde kunstje in de middenklasse met de op de Mégane gebaseerde Scénic. Tegen de verwachting van de fabrikant in wordt het een overweldigend succes.

Veel fabrikanten leveren tegenwoordig geen ruimtewagens meer. Voor Renault is het zaak om dit type auto aan een revolutie te onderwerpen.

Veel consumenten zoeken in de populaire middenklasse naar een SUV of cross-over. De uitstraling van de vierde generatie Scénic schuift overduidelijk naar dit type auto op. Ten eerste vallen de enorme wielen op, maar liefst 20 inch groot. Daarmee maakt de Renault een stoere en robuuste indruk. Voor deze wielen ontwikkelden drie fabrikanten een speciale bandenmaat die wel hoog, maar niet te breed is. Brede banden hebben immers een negatieve invloed op het brandstofverbruik.

De spatborden benadrukken de grote wielen. Het front begint laag bij de brede grille en loopt snel via motorkap en voorruit op naar het dak. In de achterportieren knikt de ruitlijn verrassend omhoog. De brede stootranden onder aan de portieren zijn een typisch Renault-detail. De achterlichten sluiten door hun horizontale plaatsing keurig aan bij de Clio en Captur.

Laadlengte

Renault heeft bij de nieuwe Scénic binnen een paar keuzes moeten maken. Zo zijn de drie losse stoelen op de tweede zitrij verdwenen. Nu wordt een bank in twee delen toegepast, die gelukkig wel verschuifbaar is om te kunnen spelen met been- en bagageruimte. Mede dankzij een flinke lengte van 4,41 meter kan er in de Scénic minimaal voor 506 liter aan spullen mee. De achterbank gaat in delen plat en de rugleuning van de passagiersstoel kan voorover. Daardoor wordt de maximale laadlengte enorm. De bank is vanuit de bagageruimte neer te klappen met een simpele druk op de knop. De hoedenplank is niet van het oprolbare type en kan dus ook niet onder de bagagevloer worden meegenomen.

Voor de bestuurder en de passagier voorin bewijst de Scénic zich als een echte ruimtewagen. De auto biedt een forse breedte en mede dankzij de hoge zit en het forse glasoppervlak geeft de middenklasser bijna dezelfde indruk als de veel grotere Espace. Het digitale instrumentarium deelt het model met diverse andere Renaults, net zoals het centraal geplaatste tabletscherm, waarop het R-Linksysteem zijn bevindingen toont.

Op de achterbank heeft de Scénic het ruimtetechnisch niet zo goed voor elkaar. De beenruimte is aan de krappe kant en het neerklappen van het tafeltje blijkt alleen voor kleinere kinderen nuttig. Beschikt de auto over een glazen dak, dan beperkt deze voorziening de hoofdruimte. Jammer! Wie gecharmeerd is van de Scénic en toch voor maximale ruimte gaat, kan beter opteren voor de verlengde Grand Scénic. Die biedt wel de gewenste beenruimte en kan bovendien als zevenzitter met een derde zitrij worden gekozen.

Renault levert één benzinemotor in dit model, een 1,2 liter viercilinder met turbo. Deze motor kan met 115 en 130 pk worden gekocht. In het laatste geval zorgt het koppel van 205 Nm bij 2000 tr/min voor vlotte prestaties. Het verbruik blijft binnen de perken met 1 liter op 14,5 kilometer.

Comfort

Het familiaire karakter van de Scénic komt goed tot uitdrukking in het rijcomfort. Ondanks de grote wielen zijn de banden relatief hoog. Deze voorziening heeft zodoende geen negatieve gevolgen voor het comfort. Andere elementen die het comfort beïnvloeden, zijn de prima ondersteunende stoelen en de uitstekende demping van alle mogelijke geluiden. Kopers van de Grand Scénic krijgen als bonus de verlengde wielbasis met een nog soepeler rijgedrag.

De instapversie van de Renault Scénic kost 26.690 euro. De 130 pk begint als Zen voor 28.990 euro en komt als Bose, inclusief de bekende geluidsinstallatie, op 32.990 euro. De meerprijs voor de Grand Scénic bedraagt 1200 euro en twee extra stoelen kosten 800 euro.

youtube.com/automedianl



Renault Scénic TCe 130 Bose

Topsnelheid 195 km/u

Acceleratie 11,4 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 14,5 kilometer

CO2-uitstoot 129 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 1850 kg

+

Binnenruimte. Voorin beschikken volwassenen over volop ruimte.

Motor. De 4 cilinder turbo presteert prima en houdt het brandstofverbruik binnen de perken.

Vormgeving. De vormgeving van de vierde Scénic sluit helemaal bij die van de andere Renaults aan.

-

Ruimte achterin. Achterpassagiers ervaren in de Scénic niet direct het ruimtelijk effect. De hoofdruimte is verre van optimaal en de klaptafeltjes zitten te laag.